La Tv russa mostra un lanciamissili britannico LAW. "Così gli inglesi armano l'Ucraina" - Video

Recuperata a Mariupol durante una visita nella città - documentata con delle immagini condivise in rete dal conduttore - Vladimir Solovyov torna alle cronache per aver mostrato in tv un NLAW usato. Si tratta di un un'arma anticarro leggera di nuova generazione, trasportabile a spalla, e destinata alla fanteria. La notizia sta nel fatto che l'arma anti-tank è di fabbricazione britannica e, dunque, consegnata dagli inglese all'Ucraina.

Considerato un propagandista a servizio del presidente russo Vladimir Putin: Solovyov, in servizio presso il canale Rossija 1, è piuttosto chiacchierato. Divide l'opinione pubblica la sua visita a Mariupol, proprio dove avrebbe preso in prestito il lanciamissili NLAW. Nella città martoriata dai russi, Solovyov si era mostrato in tenuta militare con elmetto e giubbotto antiproiettile ma senza “adesivi stampa”. Accanto a lui c'era Denis Pushilin, leader dell'autoproclamata repubblica di Donetsk. Una presenza che ha ulteriormente infastidito. La presentatrice televisiva Ksenia Sobchaknda: “Quanto tempo è stato Solovyov al fronte? Meno di un giorno?”.

Fedelissimo del Cremlino, Solovyov è stato colpito dalle sanzioni occidentali dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il mese scorso, i servizi di sicurezza russi Fsb hanno dichiarato di aver sventato un complotto per assassinare il giornalista ordito da gruppi neonazisti ucraini. Le immagini del materiale sequestrato facevano tuttavia pensare a una messinscena.