La tv statale russa punta su Donald Trump per le presidenziali del 2024 - Video

La tv russa continua a guardare all'America di Donald Trump. I russi spererebbero nella vittoria del Partito Repubblicano (GOP) alle elezioni di medio termine (8 novembre 2022, ndr) e un ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump nel 2024. Intanto il tycoon si conferma leader dei Repubblicani. In West Virginia, dove si sono chiuse le primarie di partito per la Camera, il candidato sostenuto dall'ex Presidente si è aggiudicato la corsa con ampio margine. La conferma arriva dalla Cnn. Alex Mooney ha ringraziato per il sostegno: “Trump ama il West Virginia e il West Virginia ama Donald Trump”.