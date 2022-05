L'addio di Giorgio Chiellini allo Juventus Stadium. L'uscita tra gli applausi, il balletto accennato

L'omaggio più grande al juventino è arrivato da Massimiliano Allegri: “Qualche video di Giorgio Chiellini in azione andrebbe proiettato a Coverciano, per capire come si difende”. Durante Juve-Lazio arriva il suo momento con lo stadio che applaude. Lui manda baci, saluta, batte le mani e accenna un balletto. Il difensore lascia la Juventus dopo 17 stagioni. Con lui se ne va anche Paulo Dybala.

“Paulo l'ho cresciuto, è arrivato alla Juventus che era un bambino” ha ricordato l'allenatore, parlando di Dybala, anche lui all'addio davanti ai tifosi bianconeri. I due hanno avuto reazioni molto diverse, con Chiellini sorridente e l'argentino travolto da un pianto dirotto: “Giorgio ha avuto la forza di sorridere, ma magari piangerà questa sera a casa” ha aggiunto Allegri. Per la prossima stagione “abbiamo idee chiare, ma dobbiamo partire dalla buona base di quest'anno, molti giocatori miglioreranno”.