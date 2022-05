Le parole di Elisabetta Franchi sulle donne "Anta". La stilista: ho 80% di quote rosa - Video

Fa fatica a rispondere Elisabetta Franchi dopo le parole pronunciate durante un'intervista rilasciata in un incontro organizzato da 'Il Foglio'. Polemiche e commenti viaggiano più veloci rispetto ai fraintendimenti. Oramai anche personaggi noti si sono lasciati andare in commenti poco gratificanti per la stilista. Al centro della discussione ci sono le cose dette da Franchi nei panni di imprenditore: “Anch'io ho puntato su uomini”. Intanto va fatta una premessa: "Io le donne le ho messe ma sono anta, ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi si son già sposate, hanno già fatto, se dovevano far figli li hanno già fatto (…)”.

Ora la stilista bolognese Elisabetta Franchi sceglie di pubblicare una storia sui Social per chiarire la sua posizione. “C'è stato un grande fraintendimento. L'80% della mia azienda - osserva - sono quote rosa di cui il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager. C'è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette.

L'oggetto di discussione dell'evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price 'Donne e Moda' da cui è emerso che nella realtà odierna le donne non ricoprono cariche importanti. Perché? - si domanda -. Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente, mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera". Quindi, conclude la Stilista Emiliana "come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente quello che ho dovuto fare io".