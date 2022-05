Le previsioni del tempo di domenica 22 maggio

Nord e Centro

Una domenica all’insegna del cielo velato sulle regioni settentrionali anche se al mattino non mancherà qualche nube più compatta sulla Liguria e sulle aree alpine centro-orientali. Dalla tarda mattinata gli annuvolamenti sulle Alpi porteranno temporali da “calore” sulle zone di confine. Temperature ancora elevate e massime superiori ai 30 gradi. Tempo stabile e soleggiato sulle regioni dell’Italia centrale con un cielo in prevalenza sereno. Velature su Toscana, Lazio e Abruzzo. Caldo e temperature superiori alla media del periodo



Sud e Isole Maggiori

Cielo sereno e sole sulle regioni meridionali peninsulari mentre la nuvolosità sarà presente lungo le coste e nell’immediato entroterra della Campania e della Calabria. Bel tempo anche sulle Isole ad eccezione di temporanee e locali velature sulla Sardegna, dove si avvertirà maggiormente la sensazione di caldo. Temperature in aumento di qualche grado rispetto agli ultimi giorni.