Le previsioni del tempo di domenica 29 maggio

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali arriva aria più fredda e instabile che porterà ancora piogge e maltempo. Al mattino le piogge interesseranno il Piemonte e la Lombardia settentrionale. Schiarite nel corso della giornata sul Nord Ovest mentre pioverà sulle colline e sulle montagne del Triveneto. Massime in decisa diminuzione su tutto il Nord Italia. Instabile il tempo anche sulle regioni dell’Italia centrale, dove al mattino ci saranno piogge su Toscana, Marche e sull’Umbria. Nel corso della giornata il maltempo coinvolgerà anche l’Abruzzo e il Lazio orientale. Temperature in calo, soprattutto sul versante adriatico.



Sud e Isole

Una giornata di maltempo anche sulle regioni meridionali, dove pioverà per gran parte della giornata in particolare nelle aree interne di Puglia e Campania. Molte nubi sul resto del Sud e sulla Sicilia, mentre ci sarà sole in Sardegna e solo qualche addensamento in prossimità dei rilievi. Temperature ancora elevate con massime vicine ai 30 gradi.