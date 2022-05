Le previsioni del tempo di giovedì 26 maggio

NORD E CENTRO

Cielo spesso nuvoloso su tutte le regioni del centro nord, con clima afoso e instabilità su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale dove sono attesi ancora piogge e temporali.

Temperature in nuovo aumento in pianura padana, molto alte anche su Toscana Umbria e Lazio con punte di 33 34 gradi nelle zone più interne.

SUD E ISOLE

Al sud e sulla Sicilia cielo in prevalenza offuscato per nubi medio alte e stratiformi che non produrranno precipitazioni nell’arco delle 24 ore. Nuvolosità più compatta sulla Sardegna associata a rovesci sparsi con forte deposito di silt sahariano. Temperature stazionarie e comprese tra 29°C e 35°C. In leggero calo sulla Sardegna. Venti deboli dai quadranti meridionali.