Le previsioni del tempo di martedì 24 maggio

NORD e CENTRO

Al Nord giornata instabile su Alpi, Prealpi e pianure del Nordovest con possibili rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiano-serali, localmente anche di forte intensità. Altrove cielo parzialmente nuvoloso. Temperature in calo al Nordovest. Venti tra Sud e Sudovest. Al Centro cielo poco o irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte ma in un contesto prevalentemente asciutto pressoché ovunque. Temperature stazionarie o in ulteriore rialzo sul medio versante adriatico. Venti meridionali.

SUD e ISOLE

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni meridionali e in Sardegna, localmente il cielo potrà risultare velato per nubi alte e sottili su Campania, Basilicata e Puglia. Temperature in ulteriore aumento al Sud, stazionarie o lieve diminuzione sul nordovest della Sardegna. Venti deboli a regime di brezza con un moderato Libeccio sullo Ionio che risulterà mosso al largo, calmi o poco mossi gli altri mari.