Le previsioni del tempo di mercoledì 25 maggio

NORD E CENTRO



Al nord avremo nubi sparse che nel corso della giornata porteranno precipitazioni, anche di moderata intensità. Le temperature registreranno diffuse diminuzioni. Anche al centro assisteremo al passaggio di nubi sparse, in generale non associate a fenomeni di rilievo a parte possibili locali piogge, specie sulla toscana. Pure qui le temperature saranno in calo.

SUD E ISOLE



tendenza a peggioramento sulla sardegna con molte nubi e dei rovesci di pioggia, specie dal pomeriggio. Tempo migliore sulle regioni peninsulari e sulla sicilia, con un cielo inizialmente sereno, che poi tenderà gradualmente a velarsi a partire da ovest. Le temperature massime diminuiranno sulla sardegna, e su calabria e sicilia ioniche, aumenteranno leggermente, invece, sulle restanti regioni.