Le previsioni del tempo di sabato 28 maggio

NORD e CENTRO

Al nord graduale aumento della nuvolosità con rovesci e temporali dal pomeriggio in Pianura Padana, Veneto e Friuli. Poco nuvoloso altrove. Temperature in calo. Al centro inizio di giornata soleggiata, con pomeriggio instabile con temporali in appennino e poco nuvoloso sulle coste. Temperature stazionarie o in lieve calo, massime tra 27 e 33 gradi.



SUD E ISOLE

Nuvoloso sulla Ѕicilia con rovesci e temporali in estensione serale su aree tirreniche di Calabria e Basilicata e sul Cilento. Altrove nuvolosità variabile con possibilità, nel pomeriggio, di fenomeni instabili sulla Ѕardegna interna e sui rilievi della Campania. Farà ancora caldo ma le temperature saranno in calo ovunque, ad eccezione della Ѕardegna dove invece aumenteranno.