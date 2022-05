Le previsioni del tempo di venerdì 27 maggio

Nord e Centro

Velature al mattino su gran parte delle regioni settentrionali, nubi irregolari sulle Alpi, dalle ore centrali instabilità sui rilievi alpini e appenninici ed associati rovesci o temporali. Venti deboli variabili, rinforzi moderati da Nord solo sulla Liguria. Mari poco mossi o localmente mossi. Temperature in aumento, sia nei valori minimi che massimi.



Al Centro nubi alte e consistenti, nel pomeriggio possibili rovesci o temporali sulle zone interne.



Venti in prevalenza deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi. Temperature sulle regioni adriatiche minime stazionarie, massime in calo, su versanti tirrenici e appennino minime in aumento, massime stazionarie.



Sud e isole

L’anticiclone nord africano prolunga una fase all’insegna della stabilità sulle nostre regioni meridionali con momenti soleggiati alternati al passaggio di nubi alte e sottili di scarsa consistenza. Tuttavia da Ovest si avvicina una circolazione depressionaria, responsabile di una fase instabile sulla Sardegna con cielo irregolarmente nuvoloso, acquazzoni sparsi e rischio di temporali. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali sulla Sardegna, moderati occidentali sulla Sicilia, generalmente deboli altrove.



Temperature senza particolari variazioni con valori massimi spesso superiori ai 30°C sulle pianure interne, valori più freschi lungo le coste, grazie all’azione mitigatrice dei venti di brezza.