Le previsioni del tempo per giovedì 19 maggio

NORD E CENTRO

Residue piogge al mattino su Alpi e Prealpi del nord ovest, seguite da ampi rasserenamenti. Soleggiato fin dal mattino sul resto delle regioni settentrionali e sulle regioni centrali, salvo il passaggio di qualche velatura. Aria un po’ più fresca in ingresso dai Balcani porta una lieve diminuzione delle temperature massime, più sensibile su nord Italia e adriatiche ma che comunque si manterranno prossime ai 30 gradi. Senza particolari variazioni le minime.



SUD E ISOLE

Giornata di sole e stabilità atmosferica al sud e sulle due isole maggiori. Cielo in prevalenza poco nuvoloso a parte innocui addensamenti pomeridiani sulle aree interne della Calabria e della Sicilia orientale. Temperature stazionarie o in lieve flessione, in genere comprese tra 25°C e 31°C. Venti deboli orientali con rinforzi moderati sul versante adriatico e sulla Calabria ionica.