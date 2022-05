Le previsioni del tempo per martedì 10 maggio

NORD E CENTRO

Torna a rinforzarsi l’alta pressione, garanzia di condizioni stabili e soleggiate con solo qualche addensamento cumuliforme ad evoluzione diurna sulle aree alpine, associato a locali e brevi piovaschi su Alpi orientali. Temperature in netto rialzo con massime oltre i 25°C in Val Padana. Venti deboli variabili. Al centro giornata soleggiata su tutte le regioni, pur con addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane sui settori appenninici, associati anche a qualche breve rovescio o isolato temporale, specie sul comparto laziale e abruzzese. Temperature in rialzo. Venti deboli nordorientali.

SUD E ISOLE

Giornata caratterizzata da una residua instabilità atmosferica che si manifesterà soprattutto nel pomeriggio a ridosso dell’Appennino con piogge e temporali in locale sconfinamento alle aree di pianura limitrofe. Residue piogge al mattino sulla Sicilia sudorientale, tempo in miglioramento dalla serata. Venti in attenuazione a partire da ovest. Temperature massime in ripresa con valori fino a 25°C su zone interne di Puglia e Campania