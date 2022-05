Le previsioni del tempo per giovedì 5 maggio 2022

Nord e centro

Previste piogge già dal mattino su Piemonte Valle D’Aosta Toscana e Lazio. Durante la giornata si muoveranno verso est coinvolgendo entro sera anche le regioni adriatiche. Possibili dei temporali in pianura padana. Venti da Est Sud Est fino a moderati. Temperature al mattino in larga parte comprese tra 10 e 14 gradi, tra 20 e 24 gradi nelle ore più calde.

Sud e isole

Tempo instabile sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi fin dal primo mattino. Cielo velato sul resto del sud con nuvolosità in progressivo aumento dal pomeriggio associata ad isolate piogge sulla Sicilia orientale, la Calabria e in serata anche sulla Campania. Temperature stazionarie e comprese tra 20°C e 26°C. Venti in rinforzo dai quadranti orientali sulle due isole maggiori.