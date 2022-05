Le previsioni del tempo per martedì 17 maggio

NORD E CENTRO

Al Nord giornata ben soleggiata e di stampo estivo, con addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane sulle aree alpine e prealpine centro-orientali. Temperature in ulteriore rialzo con massime oltre i 30°C in Pianura Padana. Venti deboli e a prevalente regime di brezza. Al Centro bella giornata di sole, salvo addensamenti cumuliformi nelle ore centrali sui settori appenninici, associati a qualche locale piovasco sui rilievi dell’Abruzzo, in esaurimento entro sera. Temperature in generale aumento, massime verso i 30°C sulle pianure interne. Venti deboli variabili.

SUD E ISOLE

Giornata caratterizzata dal bel tempo sulle nostre regioni meridionali e in Sardegna. Al mattino il cielo si presenterà sereno o al più parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio nubi ad evoluzione diurna porteranno alla formazione di temporali sull’Appennino calabro-lucano e nelle zone interne della Puglia in graduale attenuazione verso sera.