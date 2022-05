Le previsioni del tempo per martedì 3 maggio 2022

NORD E CENTRO

Giornata piuttosto instabile tra Alpi, Prealpi e pianure del Nordovest con possibili rovesci e temporali nelle ore pomeridiano-serali; altrove asciutto in un contesto di cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Venti deboli variabili in pianura, sudoccidentali sulle Alpi. Al centro giornata nel complesso soleggiata in un contesto di cielo poco o irregolarmente nuvoloso su aree costiere e pianeggianti; sui settori appenninici possibile sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle ore centrali del giorno, con associati locali e veloci acquazzoni. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve rialzo nei valori massimi. Venti deboli variabili.

SUD E ISOLE

Protagonista l’instabilità atmosferica che porterà alla formazione di temporali pomeridiani in Appennino che rapidamente raggiungeranno le pianure limitrofe adriatiche e localmente anche il settore tirrenico, in particolare le zone interne della Campania e il nord della Calabria. Tempo migliore in Sicilia e Sardegna.