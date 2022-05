Le previsioni del tempo per mercoledì 18 Maggio

NORD e CENTRO

Nel corso delle ore al nord assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni associate, in estensione da est verso ovest. Temperature in lieve calo. Anche al centro avremo un aumento della nuvolosità, specie lungo la dorsale appenninica, con possibili locali piovaschi. Le temperature risulteranno stabili sulle regioni adriatiche, in aumento sulle quelle tirreniche.

SUD e ISOLE

Generali condizioni di bel tempo, salvo annuvolamenti pomeridiani sulle aree interne e montuose di Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con rischio per dei fenomeni associati che, localmente, potranno spingersi anche verso le coste tirreniche. Le temperature subiranno un leggero calo sulle regioni adriatiche, mentre risulteranno stabili o in aumento sulle tirreniche e sulla Sardegna.