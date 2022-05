Le previsioni del tempo per mercoledì 4 maggio 2022

NORD e CENTRO

Al nord avremo nubi irregolari in estensione durante le ore centrali della giornata. Queste porteranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio. Le temperature risulteranno stabili. Anche al centro assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa, soprattutto lungo la dorsale appenninica, dove le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco. Le temperature registreranno lievi aumenti.



SUD e ISOLE

Nuvolosità in aumento sulla Sardegna, dove non sono da escludere delle deboli piogge o locali rovesci sui settori centro meridionali. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni, con tendenza ad aumento delle nubi sulle aree interne e montuose, con possibilità per brevi e isolati rovesci, specie su Molise e aree interne campane. Le temperature, in calo sulla Sardegna, tenderanno ad aumentare sulle altre regioni.