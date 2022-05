Le previsioni del tempo per sabato 21 maggio

NORD e CENTRO

Sulle regioni settentrionali cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il corso del giorno; qualche nube in più nel pomeriggio esclusivamente sulle Alpi orientali. Temperature in ulteriore rialzo con valori fino a 33-35 gradi in pianura padana.

Al centro, anche qui tempo stabile e ampio soleggiamento su tutti i settori. Temperature stazionarie, con massime fino a 33-34 gradi nelle pianure di Toscana e Lazio.



SUD E ISOLE

L’alta pressione interessa l’intera penisola garantendo cielo sereno sul Sud e la Sardegna ad eccezione di innocue nubi sparse sui litorali Tirrenici Calabresi, Lucani e Campani. Temperature minime in aumento sul Sud Peninsulare, soprattutto sulle zone Adriatiche; massime in rialzo quasi ovunque, con picchi di 30° e oltre su Foggiano, Tarantino, Materano ed aree interne delle Isole maggiori.