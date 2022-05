Le previsioni del tempo per venerdì 20 maggio

NORD E CENTRO

Sereno o poco nuvoloso per qualche velatura su gran parte del Nord; nuvolosità irregolare, a tratti compatta, su Alpi e Prealpi e possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle zone di confine settentrionale. Venti deboli, di direzione variabile e brezze lungo le coste. Mari poco mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo sulle zone costiere, in aumento, anche marcato, sulle restanti zone. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura temporanea. Venti deboli variabili e brezze lungo le coste, anche tese. Mari poco mossi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in aumento.

SUD E ISOLE

Giornata pienamente soleggiata su tutto il Sud peninsulare e la Sardegna. Cielo pertanto sereno o poco nuvoloso ovunque. I venti saranno in prevalenza deboli, sono a tratti moderati da NO sul Salento e da SE sui versanti orientali e meridionali della Sardegna. Temperature in ulteriore aumento, attesi valori superiori alle medie stagionali e punte massime fino a 30-33 °C sulle zone interne della Puglia e della Sardegna.