Le previsioni del tempo di domenica 1 maggio

Nord e Centro

Inizio di giornata con piogge sulle regioni settentrionali, in particolare sulle zone alpine centro orientali, Lombardia orientale, Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria ed Appennino settentrionale. Precipitazioni che si attenueranno a fine giornata. Temperature in diminuzione sul nord est. La nuvolosità presente al Nord si estende rapidamente alle regioni dell’Italia centrale, con le prime piogge che interesseranno la Toscana, le Marche e nel pomeriggio raggiungeranno anche l’Abruzzo. Sole sulle altre regioni e massime in lieve calo.

Sud e Isole

Sole sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sardegna nonostante un po’ di nuvolosità che si alternerà alle schiarite. Nuvolosità e deboli piogge in Sicilia e sulla Calabria meridionale. Temperature stazionarie, in lieve diminuzione in Sicilia.