Le previsioni meteo di martedì 31 maggio

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali ancora condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi con locali piovaschi su Piemonte e Valle D’Aosta; in pianura parzialmente nuvoloso e temperature in graduale aumento con massime tra 23 e 27°C. Venti deboli variabili, a tratti occidentali sulle aree alpine. Al Centro nubi irregolari in transito, con locale instabilità nelle ore pomeridiane in Appennino associata a qualche rovescio sul comparto tosco-emiliano; temperature in aumento fino alla soglia dei 30°C sulle pianure interne con ventilazione debole e di direzione variabile.



Sud e Isole

L’alta pressione torna ad essere la figura dominante determinando tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni meridionali ed anche in Sardegna. Si prevede cielo sereno fin dal mattino con locali addensamenti pomeridiani in Appennino in un contesto comunque asciutto ed assenza di piogge. Le temperature torneranno a salire dando inizio ad una nuova ondata di caldo con i valori più alti in Sicilia dove andremo ben oltre i 30 gradi nelle zone interne e lungo i litorali del settore tirrenico. In Sardegna si attenuerà il maestrale e la brezza di mare farà da contorno ad un clima da piena estate