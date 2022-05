Spotlive, le querele temerarie contro la stampa

Le querele temerarie uno strumento legale per ridurre al silenzio i giornalisti con richieste di risarcimento esorbitanti. Un fenomeno in preoccupante aumento in tutte le democrazie occidentali. Per arginarne l'abuso, la Commissione europea sta discutendo una direttiva che prevede “penalità dissuasive” a chi intraprende azioni legali manifestatamente contro la stampa. Se ne parla questa sera a Spotlive “Il bavaglio”, ore 20.30.

Ospiti di Valentina dello Russo, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli; il presidente della Federazione della Stampa Italiana, Beppe Giulietti; l'avvocato Giulio Vasaturo; da Londra Maria Luisa Stasi di Article19 e l'autrice dell'inchiesta Manuela Lasagna