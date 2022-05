Le spettacolari immagini del set di Fast and Furious a Torino

Dopo le settimane passate a Roma tutta la carovana del set di Fast and Furious 10 si è trasferita nel capoluogo torinese dove ha animato i Murazzi del lungo Po, regno degli aperitivi torinesi e la centralissima Piazza Vittorio, impegnando addirittura un elicottero. Ormai la curiosità è altissima sul perché via sia questa enorme palla che imperversa per le strade delle città italiane e, soprattutto, come faccia a passare da una città all'altra. Per rispondere a queste domande non resta che attendere l'uscita del film e, nel frattempo, continuare a spiare sui social gli incredibili allestimenti scenografici realizzati dalla produzione americana. Ma quanto costa Fast and Furious 10? Ancora non si sa, ma sappiamo che Fast and Furious 9 è costato oltre 250 milioni di euro.