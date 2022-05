Le telecamere russe raccontano l'evacuazione dell'Azovstal

La Russia dice che sono quasi mille i soldati evacuati dai sotterranei dell'accieria, per Mosca la loro evacuazione è il simbolo della resa e come tale è mostrata alle telecamere come un trofeo. I soldati non sanno ancora cosa ne sarà di loro, Kiev dice che verranno in qualche modo liberati, Mosca dice no. Non si sa neanche che fine faranno i comandanti più alti in grado ancora dentro l'Azovstal.