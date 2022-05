L'eclissi totale e la luna di sangue in un video girato dalle Isole Canarie

Le immagini riprese dal comune di Aguimes, dall'isola spagnola di Gran Canaria (Isole Canarie), documentano l'eclissi totale di luna da vari punti panoramici. In particolare, come si evince dal video, la luna non diventerà mai completamente oscura ma assumerà un colore rosso ramato. Esperti l'hanno definita “luna di sangue”. In buona sostanza, per spiegare il fenomeno, la luna fa il suo ingresso nel cono di penombra formato dalla Terra che transita davanti al Sole dando la possibilità di assistere a uno dei fenomeni astronomici più attesi e affascinanti: ovvero l'eclissi lunare totale.