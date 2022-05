Legge Vulvodinia, testimonial Damiano dei Maneskin. Selfie e battute: Teso per Roma-Leicester?

C'è Damiano, il leader dei Maneskin, in piazza davanti a Montecitorio insieme alla fidanzata Giorgia Soleri per un flash mob per il riconoscimento della Vulvodinia (malattia ginecologica) e neuropatia del pudendo. La proposta è stata depositata alla Camera e al Senato: è nata raccogliendo le istanze della società civile e delle attiviste e ha ottenuto l'appoggio di gran parte dei gruppi parlamentari. Sono d'accordo il Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Forza Italia, Italia Viva, Lega Nord, Coraggio Italia, +Europa.

“Abbiamo iniziato la nostra campagna dichiarando che le nostre patologie erano un dolore senza voce. Quello di oggi è un risultato straordinario”, ha commentato Silvia Carabelli del comitato delle patologie Vulvodinia e neuropatia del pudendo. La prima volta “che ho parlato in terapia del mio dolore è stato solo quando ho avuto finalmente una diagnosi”, racconta la fidanzata del rocker, l'influencer che soffre da tempo di Vulvodinia. “Non avere una diagnosi non permette di dare un nome al proprio dolore. Ho iniziato a soffrire a 16 anni e mi ci sono voluti 8 anni per avere un nome per quel dolore”.

L'attenzione si è spostata immediatamente su Damiano: “Sono qui come alleato - spiega -. Quello che posso fare è cercare di aiutare con la mia visibilità, ma il grande lavoro lo stanno facendo le donne del comitato. Non ci resta che sperare nella politica: che faccia il proprio lavoro e che lo faccia al meglio”. Incalzato dice “lo fate apposta, io ci provo a rispondere bene”. L'argomento cambia e il calcio prende il sopravvento. “Teso per Roma-Leicester? (Si giocherà il prossimo 5 maggio, ndr)” chiede qualcuno. “So teso sì”, replica Damiano. E poi i selfie. “Una foto con la stampa?" e il cantante: “Eeeh non so se la stampa se la merita”. “Io so' romanista", dice qualcuno per accreditarsi.