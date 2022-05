L'intervista a Paolo Borsellino due giorni prima della strage di Capaci - video

In questa clip dell'intervista fatta dai giornalisti francesi Fabrizio Calvi e Jean Pierre Moscardo il 21 maggio 1992, Borsellino parla dei rapporti tra Mangano, Berlusconi e Dell’Utri, del fatto che Vittorio Mangano era considerato la “testa di ponte” dei finanziamenti di Cosa nostra al nord. Dopo la morte di Falcone e Borsellino, i due giornalisti accelerano il lavoro. L’inchiesta dei francesi però non andrà mai in onda: viene acquistata da Canal plus, all’epoca in affari con la Fininvest per i diritti delle partite di calcio, e rimane in archivio.

Nel 2000 l'allora direttore di Rai News24, Roberto Morrione, incarica i giornalisti Sigfrido Ranucci e Arcangelo Ferri di occuparsi dello speciale dell’ottavo anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. L'attuale conduttore di Report, Ranucci, scova la preziosa registrazione nell'archivio personale del giudice Borsellino e si rende conto del valore di quell'intervista inedita fino a quel momento.