Shalini Kurapati: "Ai miei figli insegno a cucinare, codificare e comunicare"

Ingegnera, giornalista, imprenditrice e mamma. Shalini Kurapati, 34 anni il prossimo 27 maggio, è una donna davvero straordinaria anche se al Politecnico di Torino puoi scambiarla per una studentessa. Elegante e disinvolta, cammina veloce in un paio di sneakers con la scritta PEACE. Nata in India, ha studiato in Olanda e ora lavora in Italia. Amministratrice Delegata e co fondatrice di Clearbox AI, start up di intelligenza artificiale. Si è accorta di lei anche la Commissione Europea che l’ha premiata (con un sostanzioso assegno) come una delle 50 più geniali e innovative ‘Lady Tech’. Per questo motivo è entrata nel progetto pilota, voluto da Bruxelles, per supportare start up ad elevato contenuto tecnologico guidate da donne.

Le abbiamo chiesto quale sia il suo segreto. “Ai miei figli insegno le tre C: codificare, cucinare e comunicare”. A lei i suoi genitori hanno detto che la sapienza è migliore della ricchezza.