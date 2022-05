Serie A, Spezia-Napoli: guardate cosa è successo 10 minuti prima dell'inizio del match - video

Incredibile al "Picco" di La Spezia. In una partita senza alcuna importanza per la classifica, quella tra i liguri padroni di casa e il Napoli, è successo l'inatteso. A una decina di minuti dall'inizio della sfida, con gli azzurri già in vantaggio grazie al gol di Politano, sono scoppiati degli scontri tra le due tifoserie, con tanto di invasione di campo, alle spalle della porta difesa da Meret. L'arbitro è stato così costretto a sospendere la gara per circa 12 minuti prima che tornasse la calma.