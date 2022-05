Lo spettacolare video notturno della partenza di due missili ipersonici R-500

L'Iskander è un sistema missilistico balistico a corto raggio, utilizzato dall'esercito russo. Normalmente trasporta missili da crociera con una portata massima di 400 km. Tuttavia ha una capacità secondaria di lanciare missili da crociera a raggio intermedio R-500. Gli Iskander-K sono equipaggiati con la variante cruise del missile ipersonico R-500 (velocità massima pari a mach 6), con una gittata massima di 500 km ma, teoricamente, incrementabile a 700 km, quindi in grado di colpire in profondità i centri di comando e controllo, sistemi di difesa aerea nonché le basi dove si concentrano le truppe in territorio ucraino. Fonti ufficiali russe affermano che il missile R-500 sia in grado di trasportare una testata convenzionale da 500 kg di esplosivo o una testata nucleare di circa 50 chilotoni. 1 chilotone corrisponde alla forza esplosiva di 1000 chili di tritolo. La bomba sganciata su Hiroshima aveva una potenza di circa 15 chilotoni.