L'omaggio struggente alla salma del guerriero Dmytro Kaminsky, morto da eroe a Kharkiv - Video

Decine di persone in ginocchio salutano il soldato ucciso in combattimento

L'Ucraina ha perso un valoroso soldato, Dmytro Kaminsky. “L'eroe di guerra” è deceduto in battaglia, qualche giorno fa, nell'area di Kharkiv. Suggestivi i funerali, con una musica di sottofondo che ne esalta la sacralità. Il feretro è stato omaggiato dagli abitanti del villaggio di Korost, nella zona di Rivne, accorsi lungo il ciglio della strada. Nelle immagini, decine di persone salutano, piangono e si inginocchiano al passaggio della salma. Sventolano le bandiere ucraine a ricordare una guerra ancora in corso e la speranza di una vittoria imminente. La processione, le candele accese, fanno da cornice ai funerali del soldato eroe. Il video è stato condiviso da Anton Gerashchenko, consigliere del governo ucraino ed ex viceministro del ministero dell'Interno.