L'ultimo ace di Novak Djokovic al Foro Italico di Roma prima di chiudere il match con Tsitsipas

Novak Djokovic torna ad alzare un trofeo oltre sei mesi dopo il trionfo su Daniil Medvedev firmato ai Masters di Parigi il 7 novembre scorso. In mezzo, non si è comunque annoiato: chi se lo dimentica quel pasticcio brutto di Melbourne, le polemiche sul vaccino, il covid, l'albergo per immigrati, l'espulsione prima del rientro a Belgrado trascinandosi pure la caduta dal trono. Perché Medvedev è stato lì pronto a sottrargli la corona per una manciata di giorni. E ora a Roma è tornato “Re”, con il sesto successo, vincendo con i parziali di 6-0, 7-6 ai danni del tennista greco Stefanos Tsitsipas.

Alla domanda ti senti vecchio per il tennis? “Non mi sento vicino alla fine della mia carriera, l'età è solo un numero. Non mi sento vecchio, anche se tutte le vittorie che arrivano oggi hanno più significato: certo, devo guardare il calendario perché le cose ora sono diverse rispetto a 10 anni fa e non gioco più la stessa quantità di partite, anche perché ho due bambini e voglio più tempo per stare con loro”. E sul boicottaggio degli atleti russi e bielorussi da Wimbledon? Il serbo dice la sua: “Non vince nessuno in una guerra. È una sensazione brutta e io lo so perché sono sopravvissuto a due conflitti, perché dal '92 al '96 tutti gli atleti serbi non hanno potuto giocare fuori dal Paese”.

A Parigi, Djokovic andrà a caccia del 21esimo titolo del Grande Slam. Al momento è fermo a quota 20, al pari di Roger Federer, a una lunghezza da Rafael Nadal, il tennista più vincente di sempre nei Major. “Giocherò finché giocherà Nadal”.