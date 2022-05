Ma che Mu: Pop Life, in un libro l'era di Mtv e dei cd

Nel 1982 comincia un periodo straordinario per la musica, guidato da due eventi che cambiano radicalmente lo scenario internazionale. È appena nata MTV e gli americani imparano a conoscere il linguaggio del videoclip. Il nuovo canale si fa strada tra i più giovani e in pochi mesi diventa un fenomeno planetario. A ottobre dello stesso anno, i cd fanno il loro esordio sul mercato, soppiantando audiocassette e vinili. Nascono le nuove superstar della video-era: Prince, Madonna, i Duran Duran, Whitney Houston, e negli stessi anni tornano in classifica con album bestseller di artisti che sembravano aver raggiunto il massimo negli anni Settanta.