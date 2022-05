Malgioglio massacra la cantante della Spagna Chanel Terrero: "È un discount di Jennifer Lopez"

Nonostante sia stata molto apprezzata dalla giuria e dal pubblico la cantante Chanel Terrero, cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola, non è piaciuta al cantautore Malgioglio. “Devo dire che è bella e balla molto bene. Infatti è cubana. Ma la sua è una canzoncina da spiaggia. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez. C'era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna ma per un soffio non ha vinto”. Gabriele Corsi ironico: “L'hai toccata piano”.