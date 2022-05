Mariupol: com'era, com'è - Video

In questo video pubblicato dall'agenzia Reuters vengono mostrati il teatro di prosa, il porto, l'acciaieria Azovstal, il centro della città portuale di Mariupol, riprese dai droni prima e dopo l'invasione russa e la distruzione conseguente a settimane di assedio e bombardamenti.

La città è strategica per Mosca non solo per l'importante scalo portuale ma anche perché si trova lungo una autostrada cruciale che collega la Russia alla penisola di Crimea, annessa nel 2014. Il sindaco, che ha abbandonato la città, ha detto che vi restano circa centomila persone: la popolazione prima del conflitto era il quadruplo.