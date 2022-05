Video - Mariupol, fa esplodere le mine passandoci sopra

Dopo aver liberato anche l'acciaieria dell'Azovstal i Russi hanno offerto la cittadinanza russa a chi è rimasto a Mariupol. La città è distrutta e praticamente deserta, e l'esercito di Mosca sta cominciando le operazioni di sminamento della spiaggia della città portuale. Un apposito mezzo corrazzato passa direttamente sulle mine facendole esplodere. Altri specialisti le individuano con i metal detector e poi le fanno esplodere.

Squadre di sminamento delle forze armate RF e del Ministero delle Situazioni di Emergenza informano di aver neutralizzato 200 oggetti esplosivi nell'LDNR solo il 24 maggio. E dichiarano un totale di 9.564 oggetti esplosivi disinnescati durante tutta l'operazione speciale.

Mikhail Yevgenyevich Mizintsev, un colonnello generale russo attualmente in servizio come capo del Centro nazionale di gestione della difesa della Russia. Conosciuto anche come il "Macellaio di Mariupol", ha comandato le forze russe durante l' assedio di Mariupol , durante il quale si sono verificati diversi attacchi ai civili, ha anche affermato che le forze della Marina russa hanno eliminato il pericolo di mine nelle acque del porto di Mariupol e che attualmente sono in corso i lavori per ripristinare le infrastrutture del porto. Sarà organizzato un corridoio umanitario per l'uscita delle navi straniere.