Mariupol, la donna rimane impassibile tra i boati dei bombardamenti russi - Video

Seduta davanti a edifici che portano pesanti i segni dei bombardamenti, Tatyana, 64 anni parla al reporter di Reuters e si commuove ma non fa una piega mentre, in sottofondo, si sentono i boati dei bombardamenti russi su Mariupol: “Ti svegli la mattina e piangi. Si piange la sera. Non so proprio dove andare”. Colpisce il suo rimanere impassibile tra le deflagrazioni, sintomo di una toccante abitudine a vivere sotto le bombe che da settimane piovono sulla città portuale sotto assedio: “Certo che fa paura. Non si ferma…”

