Mariupol, un carro armato russo spara (tra le risate), distrugge un'auto e devasta il giardino

Sono i blogger ucraini a condividere il video di un carro armato russo tra i palazzi di Mariupol. Nelle immagini il mezzo militare spara un colpo, poi in retromarcia passa sopra un'auto schiacciandola insieme a un tavolo con panchine. I suoi compagni ridono nel vedere un uso improprio del corazzato. “Coloro che sono venuti per liberare le persone non distruggeranno mai le loro proprietà per divertimento”, è il commento sarcastico che intende richiamare l'attenzione sui crimini di guerra commessi dai russi.