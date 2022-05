Matrimonio al fronte, Ucraina: c'è l'amore, ci sono l'arco e la marcia nuziale e la telecamera

Lui si chiama Vitaliy e la sua ex fidanzata, ora moglie, Khrystyna: il loro matrimonio in tempo di guerra è davvero singolare e i fratelli della sposa hanno fatto di tutto perché la cerimonia rispettasse le tradizioni ucraine. Nonostante la zona di frontiera, gli ingredienti ci sono tutti: c'è l'amore, ci sono i testimoni, una sorta di altare e l'arco nuziale che in luogo (oramai) surreale regala un'atmosfera piacevole. I due volevano sposarsi a marzo, lo hanno fatto adesso.