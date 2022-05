Calcio, il video della maxi rissa al triplice fischio della finale under 17

Comune di Scordia. Provincia di Catania. In campo Gymnica Scordia e Libertas Catania Nuova per la finale della categoria Allievi Under 17. Al fischio finale c'è stata una maxi rissa. Una scena che sta facendo il giro del web.

"Puniremo i responsabili", assicura il presidente della Lega Nazionale Dilettanti siciliana, Sandro Morgana, parlando con Italpress.

"Di fronte a situazioni di questo genere, viene da pensare che a volte certe gare vengono caricate di un significato che non dovrebbero avere e che non si capiscono, visto che il calcio e lo sport devono essere un'occasione di gioia e non di scontro.

Stiamo cercando, e ci stiamo riuscendo, di dare al calcio un'immagine migliore, e non possiamo rischiare che quattro sconsiderati rovinino tutto. Saremo durissimi".