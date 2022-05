Met Gala 2022 e il nude luke dorato di Cara Delevingne

Non è nuova a mise provocanti e, in linea con il tema della serata, quello della Gilded Age - l'età dell'oro americana - Cara Delevingne ha lasciato tutti a bocca aperta: plateau, calzoni di raso rosso fuoco, bastone e giacca tenuta come un orpello, la supermodella e attrice inglese ha fatto la sua passerella al Met Gala 2022 a petto nudo completamente ricoperto d'oro con strategiche coperture sopra i capezzoli. Osare sì, strafare: no.