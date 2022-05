Mihajlovic scherza con i giornalisti: mi siete mancati, siete un male necessario - Video

Prima conferenza stampa per Sinisa Mihajlovic. Di buon umore scherza subito con i giornalisti: “Siete un male necessario”.

“Quando non ci siete - ha aggiunto sorridendo - in un certo senso mancate. Quando dai le cose per scontate, poi quando non ci sono più, anche cose che mai avresti immaginato, non vivendole ti mancano”.

“Ritornare alla normalità è una cosa che mi godo”.