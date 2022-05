Gianni Morandi canta sotto l'albero Falcone - Video

"È bello vedere tutte queste facce giovani, mi fa piacere vedere tutti questi ragazzi che sono qui perché credono nella giustizia e nella legalità. Noi come musicisti possiamo solo cantare, le cose le farete cambiare voi, siete voi che dovete farle cambiare". Lo ha detto Gianni Morandi sul palco allestito davanti all'albero Falcone, in via Notarbartolo a Palermo, nel giorno in cui ricorre il trentesimo anniversario della strage di Capaci del 1992. Morandi ha intonato due suoi successi degli anni sessanta, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Un mondo d'amore.

Prima di salire sul palco il cantante ha visitato la casa dove abitavano il giudice Giovanni Falcone e il magistrato Francesca Morvillo, sua moglie.