Mosca, l'arrivo di Putin nella Piazza Rossa con il nastro di San Giorgio sul petto - Video

Le immagini diffuse da Mosca mostrano l'arrivo del presidente russo, Vladimir Putin, nella Piazza Rossa alla parata del Giorno della Vittoria. Putin si è fermato a salutare gli alti funzionari militari e veterani in tribuna prima di prendere la parola. Nell'intervento ha ricordato di come “La Russia non voleva l'aggressione, ma non ha avuto scelta, è stata una decisione forzata, tempestiva e l'unica giusta: la decisione di un Paese sovrano, forte, indipendente”. Con queste parole è iniziata la parata del 9 maggio per il 77esimo per la vittoria contro la Germania nazista.