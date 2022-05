Natalia da Popasna distrutta e occupata: "Siamo stanchi di avere paura"

Popasna, nella regione di Luhansk, una delle due che compongono il Donbass, era abitata da ventimila persone. Ora appare come una città fantasma, solo pochi residenti continuano a viverci rischiando la vita tra gli incessanti attacchi. Natalia Kovalenko mostra agli inviati di Reuters il suo appartamento distrutto, e dice: "Siamo stanchi di avere paura, molto stanchi. È tutto spaventoso, certo, ma non quanto prima. Speriamo ancora per il meglio.

“Lì sono state uccise due persone”, racconta indicando l'esterno, “si erano organizzate per preparare da mangiare all'esterno e sono stati colpiti. Altri otto sono rimasti feriti. Qualcuno era in piedi con un bollitore, qualcuno stava cucinando…”

“C'è stata un'evacuazione ma non era obbligatoria”, dice poi, “poi è arrivato questo ragazzo, Misha, un ragazzo così bravo, arrivava su uno scuolabus portando aiuti umanitari e poi portava persone via dalla città, senza chiedere niente. Ma non l'abbiamo più visto, dicono che è stato ferito”

“Magari qualcuno potesse portarci dei farmaci, e del pane", dice un altro residente, "abbiamo un po' d'acqua, ma niente pane. Abbiamo provato a chiederne un po' ai soldati… e anche da fumare”

Da Popasna le truppe ucraine si sono ritirate il 5 maggio, ora è occupata da russi e separatisti. Migliaia di militari russi stanno attaccando da tre direzioni per cercare di accerchiare le forze ucraine a Severodonetsk e Lysychansk. Se queste due città sulle sponde del fiume Donets cadranno, la Russia avrà raggiunto l'obiettivo di controllare pressoché tutta la regione di Luhansk



(video Reuters)