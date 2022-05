Video - la forza del tornado che strappa le case da terra e le porta in cielo lascia senza parole

La zona centrale degli Stati Uniti di America è sferzata da condiczioni meteo molto avverse. In tutto, venerdì e sabato sono stati segnalati 15 tornado, 14 dei quali in Kansas e Nebraska, secondo lo Storm Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration. L'altro tornado era in Florida, ha detto il centro.

Inoltre, ci sono state più di 50 segnalazioni di grandine. In Enterprise, Kansas, c'erano chicchi di grandine di oltre 10 centimetri di diametro.