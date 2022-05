Nella trincea russa gli ucraini trovano una lavatrice "saccheggiata" - Video

I soldati ucraini ripetono più volte la marca della lavatrice (un marchio molto conosciuto in Europa) e ridono di gusto mentre uno di loro batte i pugni sull'elettrodomestico: "I russi avevano con sé tutto ciò di cui avevano bisogno per la vittoria in trincea" recita il post sarcastico scritto dal Consigliere del ministro degli Affari interni dell'Ucraina. Nelle scorse settimane c'erano già state diverse segnalazioni di episodi in cui soldati russi si erano appropriati di beni, soprattutto tecnologici, prelevati dalle abitazioni dei civili ucraini.