Le donne e l’audaci imprese

A Spoleto vive e lavora Chiara Coricelli, classe 1982, laurea alla Sapienza in Comunicazione e carriera avviata negli Stati Uniti. Ma i tre fratelli maggiori, dopo un rigoroso esame della sua esperienza internazionale, decretano che spetta a lei condurre l’azienda di famiglia, produttrice di olio dal 1939. Consigli di amministrazione e la crescita di due figlie procedono parallele, incuriosendo per semplicità e coraggio decine di migliaia di followers sui social. Il cambiamento impresso da Chiara alla sua impresa è decisamente ‘tech’, a partire dall’attribuzione della blockchain all’olio per garantire il consumatore. La sua leadership avrà anche la responsabilità di formare la quarta generazione al comando della società. Forse la sfida più importante.