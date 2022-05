Altri soldati ucraini si arrendono alle truppe russe: "Li trattiamo bene"- Video

Finora oltre 320 ucraini sono tornati in Ucraina grazie agli scambi di prigionieri. Lo afferma un canale Telegram gestito dal ministero ucraino per il reinserimento dei territori occupati temporaneamente, citato da Ukrinform.

“Per ordine del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sono avvenuti nove scambi di prigionieri e ostaggi. Di conseguenza, più di 320 cittadini sono già tornati a casa, inclusi 59 civili”, ha affermato il ministero.

Tra coloro che sono stati rilasciati ci sono anche molte donne, di cui una incinta. Il governo ucraino non abbandona nessuno e fa “tutto il possibile e l'impossibile per liberare i prigionieri”, ha detto il vice primo ministro Iryna Vereščuk. In totale oltre mille civili ucraini, tra cui oltre 500 donne, sono detenuti in Russia.